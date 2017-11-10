​Apple признали проблемы в работе дисплея iPhoneX. Он просто перестает работать при температуре около нуля градусов

Пользователи новинки начали жаловаться на наличие проблем с дисплеем смартфона iPhoneX , из-за которой экран перестает реагировать на касания при низкой температуре, сообщают «Newsru».

Apple признали наличие такое проблемы и сообщили, что в скором времени исправят ее. Первым пожаловался пользователь портала Reddit под ником Darus214, который сообщил, что экран его нового смартфона перестает реагировать на касания пальцем практически сразу после выхода на улицу при температуре около ноля градусов по Цельсию. При этом некоторые отметили, что проблема связана с ПО смартфона, поскольку решается блокировкой и разблокировкой экрана.