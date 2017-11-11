​В Югре исследовательских медцентров будет меньше, но они будут лучше

Югра сократит малорентабельные исследовательские медицинские центры. Об этом стало известно на заседании, посвященном внедрению концепции «Бережливой лаборатории» с участием замгубернатора Всеволода Кольцова. Сама по себе лабораторная служба в Югре довольно качественна, она позволяет оказывать высокотехнологичную помощь нуждающимся, но ресурсы, которые на нее направлены, требуется оптимизировать. Дело в том, что во многих лабораториях оборудование простаивает, поэтому малорентабельные центры будут закрывать, затраты на содержание службы снизится на треть, а услуги будут оказываться в том же объеме и качестве.