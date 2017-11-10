​Путин заявил, что ключевая ставка ЦБ может снизиться

Президент России Владимир Путин рассказал, что ключевая ставка планируется в пределах 2,5 – 2,7 процента, а это по его мнению предпосылка для снижения ключевой ставки Центробанка, сообщают «Ведомости».

«У нас инфляция планируется где-то 2,5-2,7 процента, - сказал президент. – Это говорит о фундаментальных хороших базисных основах российской экономики».

Он также подчеркнул, что как правило после снижения ключевой ставки ЦБ, также падают ставки по кредитам у коммерческих банков.

Напомним, что в среду министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогноз инфляции на 2017 г. понижен до 2,5-2,8 процента. «Ожидаем, что инфляция в годовом выражении до конца года останется ниже 3 процентов», - сказал министр.