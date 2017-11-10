​Лавров о несостоявшейся встрече Путина с Трампом: Обращайтесь к американцам, потому что мы на эту тему не говорим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал обращаться за информацией о встрече лидеров РФ и США к американской стороне, сообщает «ТАСС».

«Обращайтесь к американцам, потому что мы на эту тему не говорим. Мы слышали желание президента США [Дональда] Трампа встретиться с президентом России [Владимиром] Путиным, высказанное самим Трампом. Что говорят остальные его чинуши, я не знаю, спрашивайте у них», – сказал он в пятницу.

Встреча президентов не состоялась по причине плотного графика Дональда Трампа.