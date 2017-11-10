​Ледяной мост через реку Ах. В Кондинском районе начинают строить зимники

Через реку Ах в Кондинском районе вскоре можно будет проехать по зимнику. Подготовка к его строительству уже идет, подрядчики ждут стабильной минусовой температуры, чтобы организовать процесс. Как сообщает «Управление капитального строительства Кондинского района», в муниципалитете будет сделано почти 600 км зимних дорог и 1,8 км ледовых переправ.