Через реку Ах в Кондинском районе вскоре можно будет
проехать по зимнику. Подготовка к его строительству уже идет, подрядчики ждут
стабильной минусовой температуры, чтобы организовать процесс. Как сообщает «Управление
капитального строительства Кондинского района», в муниципалитете будет сделано
почти
Ледяной мост через реку Ах. В Кондинском районе начинают строить зимники
Через реку Ах в Кондинском районе вскоре можно будет
проехать по зимнику. Подготовка к его строительству уже идет, подрядчики ждут
стабильной минусовой температуры, чтобы организовать процесс. Как сообщает «Управление
капитального строительства Кондинского района», в муниципалитете будет сделано
почти
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11 ноября в 17:37, просмотров: 58, комментариев: 0