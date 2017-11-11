Школа поселка Хулимсунт 28 октября получила золотую медаль за попадание в 100 лучших школ России. Ее директор Галина Третьякова, в свою очередь, получила удостоверение и почетный знак «Директор года – 2017». Ранее, за заслуги 2016 года, эта школа получила диплом «Лидер в создании комфортной образовательной среды» в рамках Ежегодной Невской Образовательной Ассамблеи. А в этом году школа Хулимсунта заявилась на конкурс «Лидер в разработке и реализации стратегии развития образовательной организации и повышения качества образования» в проекте «Будущее рождается сегодня».
Хулимсунт попал на карту 100 лучших школ России
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11 ноября 2017 в 16:58, просмотров: 555, комментариев: 0
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