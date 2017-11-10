​Соцсети могут попасть под ограничения как зарубежные СМИ

В закон об иностранных агентах могут попасть соцсети. Об этом заявил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов после совещания в Госдуме, на котором обсуждался ответ на действия США в отношении российских каналов RT и Sputnik, сообщают «Ведомости».

«Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети», – сказал Неверов.

Закон будет принят уже на следующей неделе, заявляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.