Эксперты выяснили самую популярную специальность среди студентов Югры

Эксперты портала HeadHunter выяснили, что более половины студентов работают во время учебы, и большая часть из них не по специальности. Они отмечают, что самой привлекательной сферой для них являются «Продажи», свое резюме тут разместили 37 процентов соискателей. 21 процент готовы работать в консультировании, ещё 20 процентов в административном персонале, 17 процентов в банковской сфере и 14 процентов в производстве и технологиях.

«Не секрет, что многие соискатели во время учебы ищут работу не по специальности - комментирует Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. – Тут дело не только в желании заработать, но и в том, что не все работодатели готовы брать сотрудников не на полный день. Еще и поэтому сфера «Продажи» - один из подходящих варианты для работы с гибким графиком».