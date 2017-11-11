​Алло, мы ищем управленческие таланты! В Югре стартует конкурс на вступление в сотню лучших менеджеров округа

В округе начинается конкурс «Профессиональная команда Югры», в рамках которой планируется найти, собрать, обучить и поставить в резерв лучших управленцев нового поколения. Правда, участвовать там могут почти все поколения – возраст участников ограничен 50 годами включительно, при этом опыт управленческий опыт должен быть не менее двух (если возраст до 35 лет) и пяти (если возраст 36-50) лет. Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на портале http://adminugra.ru и попытать счастья в дистанционном отборе онлайн.

В итоге лучшие 100 человек войдут в специальный резерв государственной власти в Югре, получат возможности дополнительно обучиться и в итоге помочь региону стать еще лучше, пишет UgraNow.