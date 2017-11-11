​В Федоровском построят новые спортивные площадки, сети и дома

Через год в поселке Федоровском появится новый спортивный комплекс. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы Сургутского района в этот поселок, пишет департамент общественных и внешних связей Югры. Кроме того, там прокладываются сети, которые должны стать основой для развития нового микрорайона, сообщил Андрей Трубецкой. Удивительное дело – там уже есть детсад и школа, но нет домов, коих должно стать 12.

Также в Федоровском построят хоккейный корт и универсальную спортплощадку, а еще (уже в декабре этого года) – офис врачей общей практики на первом этаже жилого дома.