​Работа Тюменской энергосбытовой компании в сфере энергосбережения отмечена наградами правительства Югры

В преддверии Международного дня энергосбережения, который отмечается 11 ноября, Тюменская энергосбытовая компания получила четыре диплома, подписанные заместителем губернатора ХМАО-Югры Дмитрием Шаповалом. Таким образом, правительство округа отметило активное участие предприятия в проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, а также высокие результаты двух проектов, представленных на региональном этапе Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES 2017. Дипломом за вклад в развитие энергосервисной деятельности в ХМАО-Югре также отмечено ООО «Независимое энергосбытовое предприятие».

Напомним, что фестиваль #ВместеЯрче в этом году прошел во второй раз, расширив географию до 74 регионов России. Организаторами события в ХМАО-Югре стали АНО «Центр развития ЖКХ и энергосбережения Югры» и департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры. Тюменская энергосбытовая компания представила на нем несколько энергосберегающих проектов, сделав ставку на наглядность и интерактивность. Так, посетителей привлекали макет энергоэффективного дома и опыты с бытовой техникой, которые объясняли, как соблюдение правил энергосбережения в быту и применение современных технологий экономят электроэнергию и финансы. Энергетики рассматривают фестиваль как площадку для образовательного диалога с жителями округа и как возможность научить их эффективному управлению энергоресурсами в домах и экономии семейного бюджета без отказа от привычного комфорта.

Еще одной возможностью заявить о проектах компании в сфере энергосбережения стал традиционный Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES 2017. Первое место в номинации «Эффективная управляющая компания (ТСЖ) в области энергосбережения» занял проект ООО «НЭП» «Модернизация уличного освещения на объекте жилищно-коммунального комплекса — многоквартирном жилом доме по улице Генерала Иванова дом №3 посредством заключения энергосервисного контракта». В рамках договора с сургутской управляющей компанией ООО «Комфорт» старые уличные светильники с ртутными лампами во дворе дома были заменены на современные энергоэффективные светодиодные, которые позволили жильцам снизить затраты на освещение мест общего пользования до 60%.

Второе место в номинации «Лидер внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в области электроснабжения» занял еще один проект ООО «НЭП» — «Модернизация внутреннего освещения МАУ «Сургутская филармония» посредством заключения энергосервисного контракта». Замена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные светильники в помещениях филармонии позволила учреждению снизить соответствующие затраты до 62%.

Важность и необходимость энергосбережения сегодня очевидна не только поставщикам энергоресурсов. Набирающие обороты фестивали энергосбережения и реализованных в этой сфере проектов свидетельствуют, что актуальность данной темы признана на всех уровнях — от рядовых потребителей, всерьез заинтересованных вопросами экономии денежных средств, до региональных и федеральных властей, поощряющих взятый энергетиками и их клиентами курс на энергоэффективность.