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​В городе Белоярский состоится торжественная церемония закрытия Года экологии

Церемония состоится 16 ноября 2017 года по ул. Лысюка 4, «Дворец детского (юношеского) творчества», начало в 10:00. На встрече подведут итоги мероприятий, проведённых в рамках Года экологии

Отметим, что за этот год представили природных парков и специалисты лесного хозяйства Югры провели более тысячи мероприятий, среди них практические экологические акции, лекции, классные часы экологической тематики, туристические мероприятия, экскурсии, конференции, конкурсы и круглые столы.

Ключевым событием закрытия Года экологии в Югре станет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Мир заповедной природы»


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Сегодня в 15:00, просмотров: 92, комментариев: 0


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