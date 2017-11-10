​В городе Белоярский состоится торжественная церемония закрытия Года экологии

Церемония состоится 16 ноября 2017 года по ул. Лысюка 4, «Дворец детского (юношеского) творчества», начало в 10:00. На встрече подведут итоги мероприятий, проведённых в рамках Года экологии

Отметим, что за этот год представили природных парков и специалисты лесного хозяйства Югры провели более тысячи мероприятий, среди них практические экологические акции, лекции, классные часы экологической тематики, туристические мероприятия, экскурсии, конференции, конкурсы и круглые столы.

Ключевым событием закрытия Года экологии в Югре станет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Мир заповедной природы»