Минтруд прокомментировал предложение о сокращении рабочей недели для некурящих

Минтруд заявил, что не получал предложений о сокращении рабочей недели для некурящих с 40 до 35 часов, сообщает «ТАСС».

Ранее, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к Минтруда с просьбой рассмотреть возможность сокращения продолжительности рабочей недели для некурящих граждан.

«Минтруд России предложение не получил. По нашему мнению, исчерпывающие меры по противодействию курению изложены в проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу, подготовленном Минздравом России», – заявили в пресс-службе Минтруда.

А также отметили, что будет тяжело установить, курит сотрудник или нет. «Не представляется возможным достоверно установить принадлежность работников к некурящим лицам, не ограничивая права и свободы граждан», – отметили в пресс-службе.

При этом стоит подчеркнуть, что действующий Трудовой кодекс РФ позволяет работодателю и работнику договариваться о неполном рабочем времени.«По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время - неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя (статья 93 Трудового кодекса РФ)», – сказал сотрудник Минтруда.