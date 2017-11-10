​Умер известный юморист Михаил Задорнов

На 70 году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Николаевич Задорнов, сообщают «Известия».
Издание сообщает, что Задорнов страдал онкологическим заболеванием. В ноябре он перенес операцию в одной из немецких клиник.
На 70 году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Николаевич Задорнов, сообщают «Известия».
Издание сообщает, что Задорнов страдал онкологическим заболеванием. В ноябре он перенес операцию в одной из немецких клиник.
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться