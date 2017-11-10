​Два ребенка погибли при обрушении многоэтажного жилого дома в Ижевске

В результате обрушения многоэтажного жилого дома в Ижевске погибли двое детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Пострадали девять человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей», — сказал собеседник агентства. Отметим, что в четверг полностью разрушились восемь квартир. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.

Спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы. Два человек числится пропавшими без вести. Поиск будет вестись круглосуточно и без выходных. Работу спасателей координирует глава МЧС России Владимир Пучков.