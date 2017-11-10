​С 13 по 17 ноября сургутян приглашают проверить уровень сахара в крови

В Сургуте с 13 по 17 ноября пройдет профилактических мероприятий по случаю Всемирного дня сахарного диабета. Ключевое из них – акция «Определи свой сахар», каждый желающий сможет в эти дни посетить медицинское учреждение и определить уровень сахара в крови.

Всю следующую неделю в медучреждениях города будут работать «Уголки здоровья», где горожане смогут получить консультацию медиков, ознакомиться с печатной продукцией по теме. В Ледовом дворце проведут культурно-спортивное мероприятие для детей и подростков с сахарным диабетом.