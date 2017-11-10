​Акционер банка «Югра» предложил Центробанку новый план финансового оздоровления

Мажоритарный акционер «Югры» Алексей Хотин направил председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной новый план финансового оздоровления учреждения, сообщает «РБК Тюмень».

Согласно данным из плана, расчет со всеми вкладчиками и корпоративными клиентами произойдет за 5,5 лет. «Обязательства банка перед АСВ в объеме до 170 млрд рублей будут обеспечены залогами и личным поручительством мажоритарного акционера», — отметили в пресс-службе Хотина. Стоит отметить, что план также предполагает привлечение средств из государственного бюджета.