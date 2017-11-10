Российских студентов выселят из общежитий во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году

К руководству российских вузов поступили рекомендации от Минобрнуки по массовому выселению студентов из общежитий во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018» предложили университетам Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска выселить иногородних студентов до начала чемпионата.

Отмечается, что многие студены уже обратились с жалобами в Российский студенческий союз, который подготовил обращение к премьеру Дмитрию Медведеву. Учащиеся недовольны тем, что из-за проведения чемпионата изменится график занятий и сессий.

Так, в Нижнем Новгороде программы «уплотнили за счет учебных суббот, а после досрочного завершения сессии в конце мая общежитие покинут около 500 студентов», – сообщает «Коммерсант».