​В России может появиться новый вид мигалок. Эксперты заявляют, что это может привести к путанице

Федеральная служба охраны (ФСО), которая занимается охраной высших чиновников и других лиц по решению президента заявили, что они намерены самостоятельно сопровождать кортежи охраняемых объектов на дорогах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект ФСО.

На данный момент согласно правилам ПДД автомобили могут отступать от ПДД, если их сопровождает машина с нанесенными на поверхность цветографическими схемами. Однако цветографические схемы на автомобилях ФСО отсутствуют, в следствии чего их сопровождают ГИБДД, хотя все распоряжения во время движения отдают сотрудники ФСО, говорит высокопоставленный чиновник.

Согласно предложенному проекту ФСО служба планирует использовать «фонари с огнями синего цвета, работающие в мигающем режиме», в передних частях своих автомобилей. Машины с такими фонарями и те, кого они сопровождают, получат право нарушать целый ряд ПДД: в частности, разделы о сигналах светофора, скорости движения, правилах обгона, остановки, проезда перекрестков и т. д. Остальные водители должны будут уступать таким машинам дорогу, их также нельзя будет обгонять, следует из проекта ФСО.

Однако эксперты отмечают, что инициатива ФСО – попытка узаконить новый, третий вид мигалок, может привести к путанице. «Попытка приравнять эти новые мигалки ФСО к автомобилям с цветографическими схемами вызовет колоссальную путаницу на дороге. Ведь не только ФСО получит право беспрепятственного проезда, но и те, кого они сопровождают, а как люди поймут, что автомобиль ФСО кого-то сопровождает? Да никак!» – убежден эксперт.