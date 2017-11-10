​Число погибших в Ижевске при обрушении жилого дома достигло шести

В подвале дома было найдено тело женщины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Тело женщины найдено в подвале», – сказал собеседник агентства.

Ранее было известно о пяти жертвах. Об этом заявлял источник, знакомый с ситуацией. «По последним данным, извлекли пять тел», – уточнял он, но добавил, что поиски людей продолжаются. По его словам, собаки, задействованные в поиске, в некоторых местах чувствуют, что под завалами кто-то есть. Однако голосов людей не слышно.

Напомним, что инцидент произошел накануне примерно в три часа дня. В результате взрыва бытового газа в Ижевске по ул. Удмуртской были полностью разрушены квартиры с первого по девятый этаж.