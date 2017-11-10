​Юные таланты Ханты-Мансийска благодарят депутата ЛДПР Сергея Тульникова за помощь

Юные таланты Ханты-Мансийска благодарят депутата фракции ЛДПР Сергея Тульникова за помощь в организации поездки на Международный хореографический конкурс.

Творческий коллектив культурно-досугового центра «Октябрь» театр танца «Партер» стал лауреатом первой степени II Международного конкурса хореографического искусства «Мистерия танца», прошедшего в Москве со 2 по 4 ноября. По просьбе членов творческого коллектива депутат фракции ЛДПР Сергей Тульников нашел возможность оказать финансовую поддержку в организации поездки танцевального коллектива на конкурс.

Старшая группа коллектива представила на суд жюри два хореографических номера – "Стихия движения" и "Между небом и землёй", последний принял участие в гала-концерте конкурса, прошедшем 4 ноября в концертном зале самой крупной гостиницы России «Космос». Конкурсные номера оценивались по 10-балльной системе. Среди критериев оценивания – техника исполнения, композиция (хореография), имидж.

«Во время конкурсных дней наблюдала за коллегами из других городов и стран, которые представили компетентному жюри интересные и сильные хореографические номера. Мне кажется, что «Мистерия танца» – это конкурс, на котором можно многому поучиться, быть рядом среди сильнейших всегда полезно, – рассказывает руководитель коллектива Наталья Рогина. – Мы очень рады высокой оценке жюри. Победа в конкурсе стала для нас стимулом для работы, ведь и я как руководитель, и мои девочки – участники коллектива – поняли, что мы движемся в правильном направлении».





Проведение Международного конкурса хореографического искусства «Мистерия танца» способствует популяризации хореографического творчества, поддержке одаренной молодежи и открытию новых имен и талантов в области хореографии. Конкурс учреждён Творческим объединением «Триумф» при поддержке Академии Русской Словесности и Изящных Искусств им. Е. П. Державина и Центра эффективных коммуникаций Ивана Арцишевского.

Напомним, театр танца «Партер» создан в 2015 году на базе МБУ «КДЦ «Октябрь». Основателем и руководителем является Наталья Александровна Рогина. Репертуар коллектива выстроен на основе современного эстрадного танца, свободной пластики, основ классического танца, стилизации народного танца, элементов акробатики и актерского мастерства. В коллективе занимается более 60 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет.

«Поддерживать молодые таланты Югры всегда приятно, особенную радость и гордость испытываешь, когда юные артисты действительно одаренные и это отмечают на всевозможных Международных и Всероссийских конкурсах. Я доволен, что юные танцоры из Ханты-Мансийска привезли домой победу. Уверен, что они по праву гордятся своими достижениями, и это не последняя победа в их копилке успехов. Желаю творческому коллективу «Партер» новых идей и их воплощения на различных сценах мира, и новых побед», - комментирует депутат ЛДПР Сергей Тульников.