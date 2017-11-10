16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,2527   EUR  68,7865  

​Юные таланты Ханты-Мансийска благодарят депутата ЛДПР Сергея Тульникова за помощь

Юные таланты Ханты-Мансийска благодарят депутата фракции ЛДПР Сергея Тульникова за помощь в организации поездки на Международный хореографический конкурс.

Творческий коллектив культурно-досугового центра «Октябрь» театр танца «Партер» стал лауреатом первой степени II Международного конкурса хореографического искусства «Мистерия танца», прошедшего в Москве со 2 по 4 ноября. По просьбе членов творческого коллектива депутат фракции ЛДПР Сергей Тульников нашел возможность оказать финансовую поддержку в организации поездки танцевального коллектива на конкурс.

Старшая группа коллектива представила на суд жюри два хореографических номера – "Стихия движения" и "Между небом и землёй", последний принял участие в гала-концерте конкурса, прошедшем 4 ноября в концертном зале самой крупной гостиницы России «Космос». Конкурсные номера оценивались по 10-балльной системе. Среди критериев оценивания – техника исполнения, композиция (хореография), имидж.

«Во время конкурсных дней наблюдала за коллегами из других городов и стран, которые представили компетентному жюри интересные и сильные хореографические номера. Мне кажется, что «Мистерия танца» – это конкурс, на котором можно многому поучиться, быть рядом среди сильнейших всегда полезно, – рассказывает руководитель коллектива Наталья Рогина. – Мы очень рады высокой оценке жюри. Победа в конкурсе стала для нас стимулом для работы, ведь и я как руководитель, и мои девочки – участники коллектива – поняли, что мы движемся в правильном направлении».


Проведение Международного конкурса хореографического искусства «Мистерия танца» способствует популяризации хореографического творчества, поддержке одаренной молодежи и открытию новых имен и талантов в области хореографии. Конкурс учреждён Творческим объединением «Триумф» при поддержке Академии Русской Словесности и Изящных Искусств им. Е. П. Державина и Центра эффективных коммуникаций Ивана Арцишевского.

Напомним, театр танца «Партер» создан в 2015 году на базе МБУ «КДЦ «Октябрь». Основателем и руководителем является Наталья Александровна Рогина. Репертуар коллектива выстроен на основе современного эстрадного танца, свободной пластики, основ классического танца, стилизации народного танца, элементов акробатики и актерского мастерства. В коллективе занимается более 60 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет.

«Поддерживать молодые таланты Югры всегда приятно, особенную радость и гордость испытываешь, когда юные артисты действительно одаренные и это отмечают на всевозможных Международных и Всероссийских конкурсах. Я доволен, что юные танцоры из Ханты-Мансийска привезли домой победу. Уверен, что они по праву гордятся своими достижениями, и это не последняя победа в их копилке успехов. Желаю творческому коллективу «Партер» новых идей и их воплощения на различных сценах мира, и новых побед», - комментирует депутат ЛДПР Сергей Тульников.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:09, просмотров: 54, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Самое ценное, что есть в жизни - это мир, спокойствие и стабильность // ВИДЕО

Самое ценное, что есть в жизни - это мир, спокойствие и стабильность // ВИДЕО
Поздравление начальника УМВД России по г.Сургуту полковника полиции Александра Ерохова с Днем сотрудника органов внутренних дел!
Александр Ерохов, полковник полиции, начальник УМВД России по г.Сургуту Сегодня в 10:21
36 1
​В вопросе дачных кооперативов, находящихся в зонах минимальных расстояний от газопровода, администрация встает на сторону жителей // ВИДЕО

​В вопросе дачных кооперативов, находящихся в зонах минимальных расстояний от газопровода, администрация встает на сторону жителей // ВИДЕО
Исковое заявление подано в Арбитражный суд Югры
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 09:38
89 1
ВИДЕО ДНЯ. Авторы клипа про сургутские дороги выпустили новый музыкальный проект — «Батя в деле»

ВИДЕО ДНЯ. Авторы клипа про сургутские дороги выпустили новый музыкальный проект — «Батя в деле»
В нем много мемов и объявление войны против «темной стороны Ютуба»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 09:11
128 1
​Впервые вижу: Тор 3. Рагнарек

​Впервые вижу: Тор 3. Рагнарек
Хороший фильм, который грамотно подводит персонажа к главному событию вселенной MARVEL - войне бесконечности.
Александр Твардовский 09 ноября в 20:03
270 0
​Служить – это мое призвание…

​Служить – это мое призвание…
Уже 13 лет Олег Радев служит в отдельном батальоне дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Сургута
Наталья Куликова ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту 09 ноября в 14:51
431 5
​«Матильда» не интересна сургутянам // ИНФОГРАФИКА

​«Матильда» не интересна сургутянам // ИНФОГРАФИКА
Абсолютное большинство голосующей аудитории siapress.ru не смотрело скандальный фильм
Редакция СИА-ПРЕСС 09 ноября в 11:07
280 1
​Демографическая «яма»: Выживет ли Россия?

​Демографическая «яма»: Выживет ли Россия?
Еще сто лет таким же развитием российского общества и водка победит нас бесповоротно
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 08 ноября в 15:21
657 5
​Отчего возник и чем закончится всплеск нефтяных цен? // АУДИО, ТЕКСТ

​Отчего возник и чем закончится всплеск нефтяных цен? // АУДИО, ТЕКСТ
Выпуск посвящен итогам недели на фондовом рынке, причинам внезапного удорожания нефти, и какие это вызвало последствия для рубля и акций
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 08 ноября в 12:10
317 0
​Служебная история майора Ербулова

​Служебная история майора Ербулова
Для меня служба в полиции, наверное, как и для многих сотрудников ОВД – это, прежде всего долг Отечеству
Ксения Струтинская, группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту 07 ноября в 16:36
512 1
Прошу всех жителей города с пониманием отнестись к данной ситуации

Прошу всех жителей города с пониманием отнестись к данной ситуации
Сегодня в правоохранительные органы города поступило анонимное сообщение о заминировании неких общественных мест в Сургуте без их конкретного указания.
Вадим Шувалов, глава Сургута 07 ноября в 13:07
2072 8
​Обращение к главному архитектору города Сургута Усову А.В.

​Обращение к главному архитектору города Сургута Усову А.В.
Гаражная экономика — это социальное явление, а не экономическое! Здесь земельный контроль, приставы и трактор не помогут, а только усугубят.
Руслан Юсупов, житель Сургута 07 ноября в 11:21
1980 13
​Лишь чуть больше 14 процентов аудитории siapress.ru могут похвастаться повышением доходов в 2017 году // ИНФОГРАФИКА

​Лишь чуть больше 14 процентов аудитории siapress.ru могут похвастаться повышением доходов в 2017 году // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 07 ноября в 10:49
327 0
​Собирать платежи за сургутскую коммуналку «помогает» фирма из Костромы

​Собирать платежи за сургутскую коммуналку «помогает» фирма из Костромы
Ее учредитель — компания, где буквально год назад работал замглавы Сургута Алексей Жердев
Дмитрий Щеглов 06 ноября в 11:22
3768 16
Этот общенациональный праздник является символом патриотизма и единения народа

Этот общенациональный праздник является символом патриотизма и единения народа
В этот день мы отдаем дань уважения не только великому подвигу наших предков в далеком 1612 году, отстоявших свободу Отечества, показав образец сплоченности и патриотизма.
Вадим Шувалов, глава города Сургута 05 ноября в 19:14
1606 77
Редакция СИА-ПРЕСС

90 лет Сургутской ОКБ. ​Спасибо за спасение
Читатели «НГ» благодарят Сургутскую окружную клиническую больницу за отношение и профессионализм медицинских работников
Редакция СИА-ПРЕСС 04 ноября в 17:21
578 0
Оксана Ищенко: «Информационное воздействие на молодёжь оказывается очень серьёзное»

Оксана Ищенко: «Информационное воздействие на молодёжь оказывается очень серьёзное»
Артем Мазнев 04 ноября в 15:21
825 6
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика