​Больше «Звездных войн»! Lucasfilm анонсировали еще одну легендарную космическую трилогию

«Звездные войны» продолжатся даже после завершения текущей трилогии – об этом заявила компания-производитель легендарной саги Lucaslifm. Даты выхода новых фильмов пока не определены, известен только режиссер – Райан Крейг Джонсон, который снял выходящий вскоре на экраны «Эпизод VIII: Последние джедаи». Как пишет РБК, в новой трилогии появятся персонажи из тех уголков Галактики, которые в серии раньше не фигурировали.