​1000 человек задействовано для ликвидации последствий после обрушения дома в Ижевске

Более 1 тыс. человек и 180 единиц техники, в том числе от МЧС России - более 670 человек и 100 единиц техники задействовано для ликвидации последствий после обрушения дома в Ижевске, сообщает «Интерфакс».

На данный момент 14 жильцов аварийного человек находятся в пунктах временного размещения. «Для эвакуированных жильцов дома развернуты три пункта временного размещения (размещены 14 человек, остальные жители дома от размещения в ПВР отказались, размещены по родственникам и знакомым), в которых организовано горячее питание, работают детские комнаты, социальные службы», – говорится в сообщении.

Все жильцам дома оказывается помощь, медицинская и психологическая. Отмечается особое внимание детям, маломобильным и пожилым гражданам.