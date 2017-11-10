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​На Европе Плюс – рэп-пятница! В Бригаде У – группа «ХЛЕБ»!

На Европе Плюс – рэп-пятница! 11 ноября в 11:00 в гости к Бригаде У придут самые модные рэп-комики страны – группа «ХЛЕБ».

Всё началось с того, что Денис Кукояка, Саша Шулико и Кирилл Трифонов начали снимать влоги на YouTube. Песни о по-настоящему важных вещах (таких, например, как чай и сахар) и клипы со всеми атрибутами красивой жизни принесли им миллионы просмотров и невероятную популярность. Сегодня у группы «ХЛЕБ» хватит треков на целый концерт, ребята придумывают название для альбома и продолжают иронизировать над окружающим миром в новых клипах!

Хочешь провести пятницу на все сто? Джем, Илья и Вики советуют не пропускать этот эфир! Прямую трансляцию ищи на сайте, в официальной группе ВКонтакте и в мобильном приложении радио № 1 в России*!

Подробности в эфире, на сайте, а также в соцсетях ВКонтакте, Twitterили Facebook

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*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше. Метод измерения – телефонные интервью.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 102, комментариев: 0


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