Роскомнадзор ответит на притеснение российских СМИ в США

Роскомнадзор разработал ответные меры на притеснение российских СМИ в США, сообщает Газета.ру.

«Если давление на российские СМИ в США будет нарастать, нам есть чем ответить. В частности, по поручению Совета Федерации Роскомнадзор подготовил предложения, которые могли бы быть реализованы в случае притеснения российских СМИ за рубежом», — сообщил представитель Роскомнадзора.

В частности, ведомство внесло предложение о внесудебной блокировке ресурсов иностранных или международных НПО, признанных нежелательными, по требованию Генпрокуратуры России.