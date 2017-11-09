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Глава Роскомнадзора заявил о необходимости создания детских SIM-карт

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уверен, что необходимо законодательно установить использования детских SIM-карт для несовершеннолетних, сообщает «Интерфакс».

«Если вы подойдете к любому ребенку, который пользуются смартфоном, окажется, что его идентификаторы привязаны к его папе или маме, потому что телефон зарегистрирован на взрослых людей. Это большая проблема. Я считаю, что наша страна созрела к решению той функции, к законодательному закреплению той функции, которая у всех операторов есть, но ей мало кто пользуется - детские SIM-карты», – сказал Жаров.

Он пояснил, что в случае если симкарта будет оформлена на ребенка, в ней будут определенные ограничения с точки зрения пользования. «Цифровая среда развивается, и там совершаются преступления, начиная кибербуллингом (интернет-травля) и заканчивая страшными вещами и убийствами. Поэтому вопрос появления детской SIM-карты с прописанным функционалом важен», – рассказал Жаров.

Он уточнил, что это может быть оформлено в виде поправки в закон «О связи».


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Сегодня в 19:19, просмотров: 82, комментариев: 0


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