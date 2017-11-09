​Бюджет Тюменской области потеряет 12 млрд рублей

Из-за решения федеральной власти изъять 1 процент налога на прибыль организаций у успешных регионов Тюменская область потеряет за три года 12 млрд рублей. Об этом пишет «РБК Тюмень». Кроме того, только в 2018 году регион может потерять около 10 процентов налоговых и неналоговых поступлений из-за санкций и прочих кризисных явлений в экономике. В итоге доходы «малой» Тюменской области на 2018 год составят 115,5 млрд рублей, а расходы – 142,5 млрд рублей, то есть дефицит бюджета вырастет до 27 млрд рублей.

В Югре ситуация несколько лучше, но в целом сопоставимая – доходы бюджета составляют 177 млрд рублей, расходы – почти 200 млрд рублей, и дефицит бюджета – 22,6 млрд рублей.