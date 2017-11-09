​Сургутянин съехал со съемного жилья, прихватив чужую бытовую технику

В начале октября в дежурную часть полиции обратился сургутянин, который сообщил, что его квартиру обворовали.

Потерпевший пояснил, что сдавал жилье молодому человеку, который после непродолжительного проживания, оплатив по счету и оставив ключи в почтовом ящике, выехал из квартиры.

Когда хозяин пришел за ключами, то увидел, что из дома пропала различная бытовая техника. Ущерб составил порядка 13 тысяч рублей.

Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого, который сознался, что технику он похитил и продал.

Сейчас он может «поселиться» за решеткой на пять лет.