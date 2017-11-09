​Apple подтвердила статус самой догорой компании в мире – ее капитализация стремится к $1 трлн

Компания Apple пробила очередной потолок своей капитализации и в очередной раз доказала свой статус самой дорогой компании в мире – сейчас она стоит более $900 миллиардов. Как пишет «Медуза», это произошло на фоне успеха нового продукта компании – iPhone X. К тому же по сети гуляют слухи о том, что она разрабатывает принципиально новый и прорывной продукт, основанный на дополненной реальности. Все это может привести к тому, что Apple станет первой компанией, достигшей стоимости в $1 трлн.

Примечательно, что по нынешней капитализации Apple превышает стоимость топ-100 компаний России, включая «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Сбербанк» и прочих вместе взятых. Так, по итогам 2016 года 100 самых дорогих компаний России стоили $635 млрд, что несколько меньше, чем производитель айфонов.