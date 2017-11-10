На работу в Сургутский перинатальный центр берут и выпускников, и специалистов из других регионов

На пресс-конференции, прошедшей в Сургутском клиническом перинатальном центре, главный врач Лариса Белоцерковцева рассказала, как ведется работа по укомплектованию и подготовке кадров в учреждении.

В центре имеется пять направлений работы по укомплектованию и подготовке кадров: целевая подготовка в медвузах выпускников химико-биологических классов школ города (заключение трехсторонних договоров); целевая подготовка выпускников медвузов в клинической ординатуре; профессиональная переподготовка действующих специалистов; приглашение на работу специалистов из других регионов страны и прием на работу выпускников медвузов после клинической ординатуры, в том числе целевой подготовки.

Так, например, по целевой подготовке в медвузах выпускников химико-биологических классов школ города было заключено 13 договоров в 2015-2016 годах, 11 — в текущем. В следующем году планируется заключить 20 таких договоров. Основное направление «Лечебное дело».

Из других регионов в 2015-2016 году были приглашены на работу 20 различных специалистов, в текущем — 30 (один эндокринолог, два неонатолога, пять педиатров, один акушер-гинеколог, три рентгенолога, четыре анестезиолога-реаниматолога, два специалиста в «Терапию» и два в «Клиническую лабораторную диагностику». В следующем году планируется также пригласить 30 специалистов на работу в Сургутский клинический перинатальный центр.

«Пока наш центр еще является очень привлекательным местом работы для иногородних специалистов, но можно отметить тот факт, что в некоторых регионах созданы не менее комфортные условия в подобных учреждениях», — рассказала Лариса Белоцерковцева.