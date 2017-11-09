Доктора Сургутского перинатального центра вернулись со стажировок в зарубежных клиниках

В Сургутском перинатальном центре прошла пресс-конференция, где доктора центра рассказали о своих прошедших стажировках в зарубежных клиниках Кореи и Израиля.

Главный врач учреждения Лариса Белоцерковцева отметила, что в центре внедрен такой принцип, как непрерывное медицинское образование: «Доктор должен совершенствоваться в двух направлениях: быть исследователем — обязательно заниматься наукой, и совершенствовать практические навыки. Только тогда получается квинтэссенция хорошего специалиста».

В перинатальном центре есть несколько направлений совершенствования знаний, помимо зарубежных стажировок — это целевая подготовка в медицинских ВУЗах, целевая подготовка выпускников в клинической ординатуре, профессиональная переподготовка, взращивание специалистов со школьной скамьи и приглашение специалистов из других городов.

Два врача акушера-гинеколога Сургутского перинатального центра — Ирина Кудринских и Ольга Шишанок стажировались два месяца Сеуле. Специалисты отметили, что главная особенность клиники в Корее — круглосуточное наблюдение за состоянием здоровья беременной женщины в режиме онлайн.

Третий акушер-гинеколог центра Елена Китаева прошла стажировку в ведущей клинике Израиля государственном медцентре «Рамбам».

Не каждый врач Сургутского перинатального центра может пройти стажировку за рубежом. Одни из условий — свободное владение английским языком и обязательная «отработка» н-ного количества лет в учреждении после обучения.