- Энергетиков – Энгельса: со стороны ул. Энгельса организовано движение с двух полос во всех направлениях, светофорное регулирование пешеходных переходов выведено в отдельную фазу;
- Югорский тракт – Заячий остров: увеличено время работы фаз светофорного регулирования;
- Пролетарский – Геологическая: откорректировано время работы фаз светофорного регулирования;
- 30 лет Победы – И. Захарова: откорректировано время работы фаз светофорного регулирования;
- Мира – Маяковского: откорректировано время работы фаз светофорного регулирования;
- 30 лет Победы – Свободы – Ленина: откорректировано время работы фаз светофорного регулирования;
- Свободы – Энергетиков: откорректировано время работы фаз светофорного регулирования.
Глава Сургута рассказал, какие светофоры в городе подверглись корректировке // СПИСОК
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