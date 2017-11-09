​Неделя высокого шоу на Европе Плюс! С 13 по 17 ноября Бригада У станет самым высоким утренним шоу в мире

На эту неделю студия утреннего шоу Европы Плюс переезжает в Дубай в самый грандиозный небоскрёб планеты «Бурдж-Халифа» и расположится на смотровой площадке AtTheTop. 125-й этаж, высота – 456 метров!

Джем, Илья и Вики перенесут своих слушателей в восточную сказку. Почти 12 млн человек* смогут почувствовать себя на вершине мира вместе с Бригадой У! На этой неделе на Европе Плюс – уникальные факты об истории Дубая, всё о культуре и местных развлечениях! На сайте и в социальных сетях ребята будут выкладывать фото и видео с самой высокой в мире башни. А ещё они обещают привезти сувениры – чтобы подарить их своим слушателям!

Неделя высокого шоу на радио № 1 в России* начнётся уже 13 ноября!

Подробности в эфире, на сайте, а также в соцсетях ВКонтакте, Twitterили Facebook

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*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2017, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше. Метод измерения – телефонные интервью.