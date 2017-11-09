Цены на авиабилеты из России подешевели на 11 процентов за текущий год

Снижение цены на авиабилеты продолжилось и в четвертом квартале. За девять месяцев 2017 года расходы туристов из России снизились на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс». Об этом заявил PR-директор поисковика авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.

«Эксперты Aviasales проанализировали среднюю стоимость перелетов за десять месяцев 2017 года и пришли к выводу, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы путешественников снизились на 11% при растущем спросе», – сказал Дзенис.

Наиболее ощутимо экономия на рейсах в Китай (29 процентов), страны Европейского союза (7-15 процентов) и страны СНГ (до 13 процентов). Единственным подорожавшим направлением в топе продаж оказались США, где средние расходы авиапассажиров увеличились с 42 до 48 тыс. рублей.

Максимальную динамику эксперты зафиксировали на рейсах из России в Турцию (+78 процентов с момента потепления дипломатических отношений).