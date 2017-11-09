​Священник рассказал бойцам Росгвардии Югры о том, как надо любить ближних

Иерей Андрей Зотов провел встречу с личным составом Управления Росгвардии по ХМАО – Югре. Он рассказал собравшимся о важной роли единства и согласия граждан в истории России, о любви к Родине, почтении к Отечеству и уважении к ближнему. А также отметил, что наша страна за многие сотни лет своего существования постоянно подвергалась нашествиям врагов, и только единение народа перед всеобщей угрозой, готовность отдать свои силы, а если потребуется и жизнь за Родину позволяло нам отстоять свое Отечество.

Отметим, что Зотов призвал военнослужащих и сотрудников Росгвардии оставаться вежливыми при обращении с гражданами и постоянно стремиться к самосовершенствованию.