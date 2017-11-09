В Сургуте перекроют часть лыжной трассы парка «За Саймой»

В Сургуте перекрыли часть лыжной трассы парка «За Саймой» со стороны Пролетарского проспекта.
До 21-го ноября там будут устанавливать механизмы горизонтально направленного бурения для прокладки водопровода к строящемуся перинатальному центру.
В Сургуте перекрыли часть лыжной трассы парка «За Саймой» со стороны Пролетарского проспекта.
До 21-го ноября там будут устанавливать механизмы горизонтально направленного бурения для прокладки водопровода к строящемуся перинатальному центру.
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