​13-14 ноября в Сургуте состоится фестиваль самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни»

13-14 ноября в большом концертном зале Сургутской филармонии состоится Юбилейный XX Городской фестиваль самодеятельного художественного творчества ветеранов и пенсионеров «С песней по жизни».
Мероприятие пройдет в два этапа:
13 ноября в 13:00 — открытое прослушивание тематических программ;
14 ноября в 17:00 — Гала-концерт и церемония награждения коллективов.
В мероприятии примут участие 27 творческих коллективов художественной самодеятельности ветеранов и пенсионеров в возрасте от 50 лет и старше.