В округе принимают заявки на участие в международном конкурсе в Югре

В Югре продлен прием заявок на участие в пятом по счету Международном конкурсе на лучшую систему работы с молодежью: организации могут направить свои проекты до 17 ноября. Защита проектов состоится с 1 по 3 декабря в Югорске.

К участию в очном этапе допускается не более 100 проектов. Главными критериями оценки станут: актуальность и обоснованность проекта, практическая значимость, степень вовлеченности работников организации и предприятия, результативность и эффективность, технологичность – универсальность проекта или программы, возможность использования его в другом месте, при других условиях, а также системность проводимой работы.

Напомним, конкурс проводится в нескольких номинациях: «Профориентация», «Лифт», «Охрана труда и экология на предприятии», «Здоровый дух», «Проектная идея». Победители в номинациях будут награждены денежными грантами на реализацию проекта на сумму до 150 тысяч. Проекты, заявленные на конкурс в предшествующих годах проведения, и получившие денежные призы, к участию не допускаются.