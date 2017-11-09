В Югре обновляют автопарк автомобилей скорой помощи

До конца ноября в медицинские учреждения округа поступят 27 автомашин скорой медицинской помощи.

Поставка техники в округ осуществляется в рамках окружной государственной программы «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы». Деньги на приобретение санитарной техники выделены из бюджета округа.

Первый автомобиль скорой помощи еще в сентябре был доставлен на пароме в Игримскую районную больницу, сделано это было заблаговременно до наступления холодов и окончания навигации на реке Обь.

«Обновление автопарка продолжится и в 2018 году, - рассказывает директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, - тем самым мы стремимся улучшить качество и доступность скорой медицинской помощи для югорчан».

Стоит отметить, все автомобили обладают высокой проходимостью, что немаловажно для территорий Югры. Санитарная техника оснащена необходимым специальным оборудованием в соответствие с существующими стандартами. Автомобили находятся на гарантийном обслуживании.