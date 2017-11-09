Молодые поэты Сургута выпустили свой первый сборник

В культурном центре «Порт» в ближайшую субботу пройдет презентация сборника стихотворений «Сургут рифмуется?» творческого объединения «Литературный Сургут». Свои произведения представят молодые сургутские авторы. Как пишут сами поэты в социальных сетях, идея выпустить совместный сборник родилась еще семь лет назад.

Презентация состоится 11 ноября в 18:00. Как пишут представители литобъединения, на мероприятии можно будет приобрести сборник. Однако экземпляров пока не очень много. Всего под обложку вошли стихи 12 сургутских поэтов.