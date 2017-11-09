Гостиницы Ханты-Мансийска проверили на готовность к Новому году

В ходе подготовки к главному зимнему событию – проекту «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017/2018» специалисты городского управления по развитию туризма и внешних связей протестировали частные гостиницы. По прогнозам в этом сезон ожидается 80 тысяч туристов.

В течение недели сотрудники управления посещали гостинцы, хостелы и гостевые дома, чтобы лично удостовериться в том, что бизнесмены югорской столицы готовы к наплыву гостей в период новогодних праздников. Изначально было заявлено 33 отеля. Однако на деле действующих и соответствующих требованиям к качеству услуг размещения оказалось всего 18.

Каждый из них оценивался по следующим критериям: количество и тип номеров, их стоимость, общее состояние (интерьер, ремонт), наличие электроприборов и подключения к сети Wi-Fi, чистота в гостинице, питание и его категории, вид санузла (душ/ванная), предоставление дополнительных мест/кроватей, удобство расположение и транспортная доступность. Такую проверку уже прошли 19 гостиниц, и как оказалось, большая часть из них получила положительные оценки по заданным критериям.