​Сбербанк планирует увеличить ставки по вкладам в связи с оттоком средств населения

Организация опубликовала пресс-релиз, согласно которому намерена запустить приуроченные к Новому году вклады со ставками 7 процентов и 6,5 процента в рублях, сообщает «Интерфакс». Сейчас максимальная доходность вкладов физлиц в Сбербанке составляет 5,63 процента.

Депозиты можно будет открыть на срок пять месяцев и на сумму от 100 тысяч рублей. При этом отмечается, что вклады можно будет открыть в мобильном или интернет-банке.

Напомним, что уже второй месяц Сбербанк показывает отток средств физлиц. В октябре объем вкладов на балансе банка сократился на 0,3 процента.