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В Югре проходит фестиваль Русского географического общества

В Ханты-Мансийске в Центральном доме художников открылся III фестиваль Русского географического общества. В его работе участвуют более 30 регионов России. Одно из центральных мест выставочной площади экспозиция занимает этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», только что отметивший своё 30-летие. Музей совместно с общественной организацией «Спасение Югры», региональным отделением Русского географического общества в Югре презентуют интерактивный выставочный проект «Обские угры: взгляд изнутри».

«В основе проекта – показ уклада жизни обских угров на примере трёх поколений «одной семьи, – отметила директор музея Людмила Алферова. – Сотрудники музея – носители культуры ханты и манси, рассказывают о духовных традициях, особенностях быта обских угров, семейных ценностях, проводят мастер-классы по работе с деревом и берестой, изготовлению куклы акань, ткачеству циновок, работе с бисером».


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Сегодня в 10:44, просмотров: 122, комментариев: 0


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