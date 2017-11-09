В НАТО появится командный центр по противодействию киберугрозам

НАТО намерены создать командный центр по противодействию киберугрозам, сообщает «Meduza». Данное решение было принято на стрече министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники встречи признали кибератаки частью боевых действий. Задача организации — уметь отражать подобные атаки. Где конкретно должен быть расположен центр Йенс Столтенберг не уточнил, отметив лишь, что он будет вписан в уже существующую структуру НАТО.

Однако другой источник заявил, что речи о создании отдельного штаба для борьбы с кибератаками не идет, но военные структуры организации «должны получить возможности, чтобы эффективно противостоять киберугрозам».