Стала известна дата следующей Всероссийской переписи населения

Согласно заявлению опубликованному на сайте кабмина, следующая Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, сообщают «Ведомости».

При этом пробную перепись проведут в октябре 2018 г. примерно на 550 000 гражданах. Ее цель – отработать организационные и программно-методологические вопросы.

В сообщение говорится, что благодаря переписи правительство получит официальную статистику «о численности и составе населения России в целом, по субъектам Федерации, по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем».

Напомним, что последняя перепись населения прошла в 2010 году.