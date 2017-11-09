Врио губернатора Омской области вступился за частные омские СМИ

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич коснулся вопроса грантовой поддержки печатных СМИ в районах, сообщает "СуперОмск". На что врио губернатора Омской области Александр Бурков заметил, что государственная поддержка районных СМИ, может, например, обидеть частных издателей. «Вы затронули тему выпадения из майских указов районных СМИ, а мы частную прессу не обидим? Одним СМИ мы повышаем бюджетное финансирование, а другой прессе — нет», - сказал Бурков.