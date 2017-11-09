Apple готовят новую революционную технологию

В 2020 году Apple могут представить свою новую разработку, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Компания работает над созданием гарнитуры дополнительной реальности, которая должна быть готова к 2019 году. Однако источники уточняют, что сроки работы ещё могут измениться.

При этом отмечается, что данное устройство будет работать на собственной операционной системе. «Виртуальная реальность погружает пользователя в цифровой мир, а дополненная накладывает изображения и данные на реальный», – объясняет Bloomberg.

«Мы уже видим вещи, которые меняют работу, игры, общение и обучение», – сказал гендиректор Apple Тим Кук во время последнего телефонного разговора с инвесторами. «Проще говоря, мы полагаем, что дополненная реальность изменит использование технологий навсегда», – добавил Кук.