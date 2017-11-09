Движение «Putin Team», о котором объявил хоккеист Овечкин, может стать частью предвыборной кампании Путина

Движение PutinTeam («Команда Путина») объединит знаменитостей и может стать частью избирательной кампании президента России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле.

Такую идею придумали в компании «ИМА-консалтинг» (входит в холдинг «Группа ИМА»). Однако она получила одобрение в Кремле уже после начала ее реализации.

Отметим, что президента также поддержали включенный в зал славы НХЛ Павел Буре и игрок петербургского СКА Илья Ковальчук, а также губернаторы Тульской и Московской областей.

Напомним, что лидер клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин объявил о создании Putin Team 2 ноября. «Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много. Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!» – написал он в Instagram, напомнив, что «никогда не скрывал своего отношения к президенту, всегда открыто его поддерживая».