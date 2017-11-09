Государство намерено защищать информаторов о коррупции от увольнения

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил принять правительственный законопроект (разработан Минтрудом) о защите лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях, сообщают «Ведомости».

Так согласно правкам в закон «О противодействии коррупции» в случае если сотрудник сообщил о коррупции, его можно будет уволить исключительно после заседания спецкомиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, в котором сможет участвовать прокурор.

Также отмечается, что информатор сможет получить бесплатную юридическую помощь при подготовке сообщений о коррупции, а также о нарушениях законных прав и интересов в связи с такими сообщениями.

Защита будет действовать на протяжении двух лет. Закон будет защищать сообщившего о коррупции от неправового увольнения, ущемления прав и законных интересов.

«Сообщая о коррупционном правонарушении, работник ставит себя под удар. Такие работники не очень радуют начальство. В этой ситуации предлагается защита законом, причем в течение двух лет», – сообщил зампред комитета единоросс Анатолий Выборный.

Однако если факты информатора не подтвердятся, он понесет уголовную или административную ответственность.