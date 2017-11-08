Юные футболисты из Сургута выиграли спортивно-развлекательную поездку в Барселону

Юные футболисты из Сугргута в июле стали победителями международного молодежного проекта KFC BATTLE и получили главный приз – спортивно-развлекательную поездку в Барселону.

Участие в проекте KFC BATTLE приняло почти 13 000 команд, но только 4 из них смогли преодолеть все сложности отбора и выиграть заветный приз. Среди футбольных команд сильнейшими оказались «1:0 Поехали» из Сургута (в возрастной категории 14-16 лет). Путь в Барселону начался для них с отборочных этапов в своих городах, затем они преодолели региональные полуфиналы и одержали победу в Суперфинале в Парке Горького в Москве, где получили награды из рук знаменитого спортсмена – футболиста Романа Широкова.

Впечатлениями поделились победители Чемпионата KFC по футболу из Сургута – игроки команды «1:0 Поехали»:

«Мы живем в одном дворе, поэтому постоянно собираемся вместе поиграть в футбол. В Интернете прочитали новость о проекте KFC BATTLE в нашем городе и сразу же решили попробовать в нем свои силы: особенно привлекла нас поездка в Барселону. Да и в Испании мы никогда не были. Здесь нас впечатлил футбольный матч «Эспаньол» - «Депортиво». Поверьте, атмосфера на стадионе была потрясающая: несмотря на то, что играют не самые сильные команды, кажется, что на поле вышли чемпионы! И все благодаря болельщикам, эмоции которых впечатляют.

Мы абсолютно точно знаем, что KFC BATTLE – это огромное достижение в жизни каждого игрока нашей команды. Это неоценимый опыт, который воспитал в нас уверенность в себе. Конечно, такое запоминается навсегда! И все это доступно каждому, кто верит в себя! Проект дает всем шанс побывать в новых местах и получить море удовольствия от занятия любимым делом. Так и жить сразу становится веселее!».